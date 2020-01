Sátão – ZAATAM XXII Encontro de Cantares de Janeiras

No passado dia 4 de janeiro 2020, pelas 18h30, a Igreja de Santa Maria de Sátão, encheu-se de luz e de público, para acolher o XXII Encontro de Cantares de Janeiras e Reis, promovido pelo Grupo ZAATAM – Grupo de Recolha e Divulgação de Música Popular de Sátão.

O evento contou com a participação dos grupos: ZAATAM de Sátão (anfitrião, do Grupo de Cantares de “Anobra EmCanta” de Condeixa -A-Nova, do Grupo “D`Almas” de Monteiras – Castro Daire e do Grupo de “Cantas e Cramóis” de Cinfães.

Este foi mais um excelente encontro de convívio e de partilha das tradições mais enraizadas da quadra natalícia.

Como habitualmente, marcaram presença inúmeras entidades locais, nomeadamente; o Presidente da Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos, Vice Presidente, Alexandre Vaz, Presidente da Assembleia Municipal, Eugénia Duarte, os vereadores; Zélia Silva, Fernando Ceia, António Caiado, Acácio Pinto, Paula Cristina Cardoso, o Presidente da Junta de Sátão, António Carvalho e colaboradores, vários presidentes de Junta do Concelho, o Pároco de Sátão, Padre José Cardoso, dirigentes e representantes; do Crédito Agricola, da Casa do Povo, do grupo de Alumínios lda Alfervis, Aledi e Alphacor, do jornal Caminho, do jornal Gazeta de Sátão, da Rádio Alive, entre outros…

Foi ainda ocasião para o presidente da Câmara, Paulo Santos, (também membro do grupo Zaatam), desejar a todos os presentes um Bom Ano 2020, e agradecer a todas as pessoas que desde sempre, ajudam e colaboram com o Grupo ZAATAM.

A festa terminou no Zé da Poça, com um jantar entre grupos e convidados, onde animação, alegria e convívio estiveram ao rubro.

Laurinda Ribeiro