O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, no dia 9 de junho, deteve um homem de 42 anos, pela prática de caça através de processos e meios não autorizados no concelho de Sátão.

O homem foi detetado, em flagrante delito, a verificar oito laços em aço que tinha montado num terreno para caçar javalis, pelo que foi detido.

O suspeito foi constituído arguido, os laços foram apreendidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Sátão.