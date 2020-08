SATÃO – CANCELAMENTO DO FOGO DE ARTIFICIO NO DIA 20 DE AGOSTO

Atendendo a que à data não é possível prever o índice de risco de incêndio para o dia 20 de agosto, e tendo em consideração a decisão tomada em reunião do Conselho Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões em que, durante o período crítico que vigora de 01 de julho a 30 de setembro, é proibido o lançamento de balões com mecha acesa e de qualquer tipo de foguetes ou fogo de artifício, ou outros artefatos pirotécnicos, informamos que, no âmbito da comemoração do Feriado Municipal, no dia 20 de agosto, foi cancelado o fogo de artifício.