O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial do Sátão, ontem, dia 17 de março, apreendeu uma arma de fogo e identificou um homem de 61 anos no âmbito de um crime de ameaça, no concelho do Sátão.

No âmbito da investigação que decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda apuraram que o suspeito terá ameaçado uma mulher, tendo sido apreendida uma arma de fogo.

O suspeito foi identificado, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Sátão.