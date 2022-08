SÃO PEDRO DO SUL: GNR recupera material furtado

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) daquela cidade, recuperou, na segunda-feira, “vários equipamentos furtados em Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul”.

De acordo com um comunicado de imprensa da GNR, hoje divulgado, a recuperação ocorreu no âmbito de “uma investigação por furto qualificado, que decorria há cerca de dez meses” em que os militares da Guarda deram “cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e um em veículo”.

No âmbito da operação, a GNR recuperou “o seguinte material furtado, no valor de 8.400 euros: duas roçadoras; duas motosserras e um gerador”, descreve a nota de imprensa.

“Os suspeitos, um homem e uma mulher de 35 e 41 anos, foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul”, no distrito de Viseu, acrescenta o documento.