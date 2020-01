São Pedro do Sul – Dois detidos por roubo em residência

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 21 de janeiro, deteve dois homens, de 26 e 32 anos, em Azeitão – Setúbal, por roubo em residência, no concelho de São Pedro do Sul.

Na sequência de uma investigação por crime de roubo em residência, ocorrido há cerca de três meses, os militares apuraram que os suspeitos agrediram, com violência, uma mulher de 73 anos, tendo roubado ouro e bens pessoais. No seguimento das diligências, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e foram efetuadas cinco buscas, duas domiciliárias e três em veículos, que culminaram na apreensão de:

· 141 doses de haxixe;

· 19 doses de MDMA;

· 55 munições de pistola;

· Duas armas brancas;

· 810 euros em numerário.

Os suspeitos mantiveram-se detidos nas instalações da Guarda, sendo presentes, hoje, dia 23 de janeiro, ao Tribunal de São Pedro do Sul, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção da GNR.