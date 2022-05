SÃO PEDRO DO SUL: Cobertura de iluminação pública em LED de 85%

A Câmara de São Pedro do Sul anunciou hoje que a cobertura de iluminação pública em LED é agora de 85%.

“Na sequência do protocolo assinado entre o município e a EDP, está a ser executada a substituição de lâmpadas convencionais por luminárias LED no concelho. Atualmente, o concelho de S. Pedro do Sul possui cerca de 13.075 luminárias, das quais 9.717 (74%) já possuem tecnologia LED”, explicou aquela câmara do distrito de Viseu.

De acordo com a autarquia, em 2022 foram colocadas 654 lâmpadas LED, num total previsto de 1.351.

“Com esta intervenção, o concelho de S. Pedro do Sul irá possuir uma cobertura de iluminação pública em LED de 85%, contribuindo para a redução da fatura energética e para a proteção do meio ambiente.