São João da Pesqueira – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira,dia 11 de junho, deteve um homem de 40 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de São João da Pesqueira.

No âmbito de uma investigação, a decorrer há cerca de uma semana, por tráfico de produtos estupefacientes, foi efetuada uma fiscalização ao veículo do suspeito, após a deslocação do mesmo à cidade do Porto, que culminou na apreensão do seguinte material:

· 11 doses de cocaína;

· Uma dose de cannabis.

Foi ainda identificada uma mulher, de 47 anos, pelo mesmo crime.

A operação contou com o reforço dos postos territoriais de Tabuaço e São João da Pesqueira.

O detido vai ser presente, hoje, ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.