São João da Pesqueira – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, no dia 30 de abril, deteve um homem de 59 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de São João da Pesqueira.

Na sequência de uma denúncia a dar conta da existência de uma plantação de canábis, os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde constataram a sua existência, tendo detido o suspeito. Da ação resultou a apreensão de 128 plantas de canábis e de uma mangueira com 80 metros.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de São João da Pesqueira.