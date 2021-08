São 14 os Teatros e Cineteatros da Região Centro integrados na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses

Foi, no início desta semana, conhecida a primeira lista de teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais que vão integrar a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. Nesta lista estão 14 estruturas da Região Centro.

ALBERGARIA-A-VELHA | COIMBRA | ESTARREJA | FIGUEIRA DA FOZ | GOUVEIA | GUARDA | IDANHA-A-NOVA | ÍLHAVO | LEIRIA | POMBAL | TONDELA | VISEU

São 12 as cidades da Região Centro onde, agora, encontramos um total de 14 espaços credenciados na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP). Este é um número significativo que reflete cerca de 30% do total de 50 entidades credenciadas.

No entanto, “este número reflete também o trabalho de capacitação de equipas e de valorização de espaços que há ainda para fazer no país e na região” afirma Suzana Menezes, Diretora Regional de Cultura do Centro.

Depois de ter colocado em consulta pública, a DRCC publicou, no início de 2021, a “Estratégia Regional de Cultura 2030”. Neste documento são apresentadas linhas orientadoras para que, durante a próxima década, 80% dos teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais da Região Centro sejam credenciados na RTCP.

Esta estratégia defende a capacitação das equipas, a valorização técnica dos espaços e a promoção e o desenvolvimento de ecossistemas culturais e criativos que permitam a fixação dos artistas no território. A aproximação destes espaços e da sua programação aos públicos locais através da criação de bons serviços de mediação cultural, é também uma prioridade apresentada nesta estratégia. A “Estratégia Regional Cultura 2030” tem como base o estudo “Cultura no pós-Centro 2020”, um diagnóstico da região que permite a criação de políticas culturais que vão ao encontro das necessidades dos territórios.

O que é a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses e para que serve?

A RTCP é um instrumento para o combate às assimetrias regionais e para o fomento de coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal, assente na descentralização e na responsabilidade partilhada do Estado central com as autarquias e as entidades independentes. Com objetivos como a incrementação da oferta e da procura culturais, o reforço da circulação de obras artísticas ou a promoção do trabalho de programação e de criação em rede, a RTCP irá permitir a valorização dos recursos humanos das estruturas culturais e a criação de novas articulações estratégicas entre organismos e estruturas culturais.

A implementação da RTCP é feita em duas fases. A primeira é a fase de credenciação, aquela a que agora assistimos, que consiste no reconhecimento oficial da qualidade técnica dos equipamentos culturais para integrarem a Rede. À exceção desta primeira fase, o processo de credenciação estará aberto em permanência, podendo um espaço solicitar a credenciação em qualquer momento de acordo com os requisitos estabelecidos na Portaria.

A segunda fase é o concurso de apoio à programação dos equipamentos, que abrirá a 9 de outubro e é realizado de 2 em 2 anos. Este concurso apoia propostas de programação artística desenhadas a 4 anos, de forma a permitir um impacto estruturante no território. O Aviso de candidatura será lançado em setembro.