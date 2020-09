SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO (VILA DE SÃO ROMÃO – SERRA DA ESTRELA) INTEGRADO NO WEBSITE VISITPORTUGAL.COM

Situado na Senhora do Desterro, na Vila de São Romão (Serra da Estrela), o Santuário mencionado está ligado à história religiosa da região serrana, mas também à história do Cinema Mudo e da Matemática, num contexto nacional.

É constituído por dez capelas evocativas da vida de Jesus Cristo, assim como dos mistérios do Santo Rosário. O importante espólio de ex-votos, datados desde o século XVIII, não é conhecido e divulgado a nível nacional.

Refira-se que o matemático e lutador antifascista Bento Caraça encontrou precisamente numa pensão então existente neste Santuário, um dos seus recantos para escrever páginas inolvidáveis da história da Matemática. O local é paradisíaco, propício à prática de reiki e mindfulness.

O Santuário de Nossa Senhora do Desterro foi adicionado ao website VisitPortugal.com ( https://www.visitportugal. com/pt-pt/content/santuario- de-nossa-senhora-do-desterro ), encontrando-se o conteúdo a ser traduzido para as 10 línguas que o Portal de promoção turística nacional oferece, divulgando e promovendo o Santuário de Nossa Senhora do Desterro.