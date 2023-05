Santa Maria da Feira ajuda Viseu nas comemorações dos 900 anos do foral de D. Teresa

A Câmara de Viseu vai contar com a ajuda da sua congénere de Santa Maria da Feira nas comemorações dos 900 anos do foral doado por D. Teresa à cidade, no âmbito de um acordo celebrado.

“O foral entregue por D. Teresa [mãe de D. Afonso Henriques] é um marco histórico. Vamos assinalá-lo condignamente e a ajuda que nos dão é preciosa”, afirmou o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, durante a cerimónia.

O objetivo é que as comemorações deixem “na memória dos viseenses esta data redonda dos 900 anos”, disse o autarca, lembrando o “‘know-how’ extremamente elevado” que o município de Santa Maria da Feira tem nesta área.

“Tem uma empresa municipal [Feira Viva, Cultura e Desporto] com grande dinâmica”, frisou Fernando Ruas, fazendo votos de que o acordo de colaboração no domínio cultural vá para além destas comemorações.

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, lembrou que os dois municípios alcançaram um “patamar muito importante nas artes de rua, nas indústrias criativas”, destacando a viagem medieval que acontece no seu concelho.

A vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, avançou aos jornalistas que o programa das comemorações, a divulgar em breve, arrancará com um desfile medieval.

“Não estamos a celebrar o medievalismo, estamos a celebrar o nosso aniversário como território e, portanto, vamos tentar perceber o que é que é que aconteceu durante estes 900 anos, em que é que nos tornámos e projetarmo-nos para os próximos 900”, esclareceu.

No entanto, segundo a vereadora, ao falar de D. Teresa, há que abordar a idade média e a parceria com a Câmara de Santa Maria da Feira irá “ajudar muito a pôr em prática esse grande evento”.

“As nossas equipas vão aproveitar o ‘know-how’, vamos aprender no sentido de adaptar aquilo que tem sido feito [em Santa Maria da Feira] à nossa realidade, que é completamente diferente”, frisou.

Esta parceria não se esgotará no desfile medieval, considerando Leonor Barata que “é sempre positivo partilhar metodologias, dúvidas e estratégias”.

“O território [de Santa Maria da Feira] muda completamente quando a viagem medieval acontece e, portanto, há uma série de estratégias que nós podemos também adotar. Mas há outros pontos em que vamos colaborar e pensar em conjunto, que têm a ver com a ideia dos territórios criativos”, acrescentou.

O acordo de colaboração ontem celebrado é válido por um ano, sendo renovado automaticamente, até 30 de setembro de 2025.