Santa Casa da Misericórdia de Lamego oferece espetáculo natalício na Igreja das Chagas

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego vai cumprir, no sábado, a tradição de oferecer um espetáculo natalício na Igreja das Chagas, dirigido pela maestrina Mariana Certal.

“O coro desta instituição e o coro da Associação da Música Sacra de Braga juntam-se para apresentarem doze temas de verdadeiro espírito natalício”, avançou a Santa Casa da Misericórdia.

No entender do seu provedor, António Carreira, “este espetáculo é dirigido a todas as idades e de certeza que tocará no coração de todos aqueles que vivem o Natal com muito amor e alegria”.

Dirigido pela maestrina Mariana Certal, o concerto contará também com Gregório Gomes, organista na Sé Catedral do Porto, que acompanhará os dois coros.