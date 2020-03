Sanofi Pasteur lança vacina contra tosse convulsa

A Sanofi Pasteur comunicou, dia 9, o lançamento de uma vacina contra a tosse convulsa no bebé, através da imunização materna durante a gravidez.

No âmbito do Programa Nacional de Vacinação (PNV), está recomendada a vacinação das mulheres grávidas com uma dose da vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa, em cada gravidez, com o objetivo de proteger passivamente contra a tosse convulsa o recém-nascido e o lactente, nas primeiras semanas de vida.

A Sanofi Pasteur reforça assim o seu compromisso com a saúde pública, através do lançamento desta vacina conjugação. Para além da indicação de utilização durante a gravidez, a vacina está também utilizada como reforço da proteção contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa em indivíduos a partir dos 4 anos de idade, adolescentes e adultos, após um esquema de vacinação primário completo.

Sobre a tosse convulsa

A tosse convulsa é uma das doenças bacterianas mais contagiosas. Na era pré-vacinal, esta era uma das principais causas de morte em crianças com menos de 5 anos.

Esta doença não origina, por si só, imunidade para a vida, ou seja, pode contrair-se tosse convulsa várias vezes ao longo da vida. A vacinação de reforço é assim necessária em várias fases da vida para aumentar a imunidade.

Sobre a Sanofi Pasteur

A Sanofi Pasteur, unidade de negócios de vacinas da Sanofi, fornece mais de mil milhões de doses de vacinas a cada ano, possibilitando imunizar mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Líder mundial na indústria de vacinas, a Sanofi Pasteur oferece uma ampla gama de vacinas que protegem contra 20 doenças infeciosas. A herança da empresa, de criar vacinas que protegem a vida, remonta a mais de um século. A Sanofi Pasteur é a maior empresa inteiramente dedicada a vacinas. Todos os dias, a empresa investe mais de 1 milhão de euros em pesquisa e desenvolvimento.

