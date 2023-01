SAD do Académico de Viseu vai assumir a manutenção do relvado do Fontelo

A SAD do Académico de Viseu chegou a acordo com a autarquia viseense para assumir a gestão e manutenção do relvado do Estádio do Fontelo, que tem merecido críticas por parte do treinador da equipa, Jorge Costa.

Em comunicado, a SAD do clube beirão confirmou o acordo com a Câmara Municipal, proprietária do estádio, que é municipal, assumindo o compromisso de “melhorar e transformar o atual estado do relvado”, que é novo, mas nunca se apresentou nas condições desejadas.

“Em colaboração com a Comissão Técnica de Vistorias de Relvados da Liga Portugal foram definidas como prioritárias as operações de substituição de parte do relvado, tratamento do relvado existente e outras melhorias, absolutamente necessárias face à sua condição atual”, pode ler-se.

O clube acrescenta que “foi contratada a empresa RED que só não efetuou tais trabalhos por força dos constrangimentos provocados pelas recentes e anormais condições meteorológicas” e que a empresa entende que serão precisos alguns dias com bom tempo para avançar com os trabalhos.

O Académico de Viseu voltará a jogar no Estádio do Fontelo apenas dia 21 de janeiro, frente ao Nacional, em jogo da 17.ª jornada da II Liga de futebol.