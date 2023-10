SAD do Académico de Viseu rescindiu com Rafael Bandeira

O defesa Rafael Bandeira deixou o Académico de Viseu, informou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol, confirmando a rescisão do contrato até junho de 2024 que tinha com o atleta, na sequência de um processo disciplinar.

“A Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD comunica que, na sequência do processo disciplinar instaurado a Rafael Alexandre Bandeira da Fonseca, pendente desde o final do mês de agosto de 2023, chegou a acordo com o jogador para a revogação do contrato de trabalho desportivo que caducaria em 30 de junho de 2024”, pode ler-se no comunicado emitido pela SAD do atual 13.º classificado da II Liga de futebol.

Os motivos que levaram à instauração do processo disciplinar ao atleta não foram divulgados, sendo apenas comunicada a rescisão do contrato com o lateral direito de 23 anos, que havia chegado ao Académico de Viseu em janeiro de 2021, e que passou pelos escalões de formação do Sporting e dos italianos da Juventus.

Rafael Bandeira despediu-se do Académico de Viseu depois de em época e meia ter representado o clube beirão em 40 partidas oficiais, tendo apontado dois golos.