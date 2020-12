SAD do Académico de Viseu entrega na Liga comprovativo de cumprimento salarial

A SAD do Académico de Viseu, da II Liga, revelou que cumpriu hoje, dentro do prazo, a entrega da documentação na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que comprova a inexistência de dívidas no seu plantel profissional.

Os viseenses foram uma de três entre as 34 sociedades desportivas que compõem o quadro do futebol profissional luso que não tinham demonstrado o cumprimento salarial a jogadores e treinadores, referentes aos meses de setembro a novembro, dentro da data limite de 15 de dezembro, juntamente com a Belenenses SAD e a SAD da Académica.

A situação levou a que fosse notificada pela LPFP para que, até 31 de dezembro, fizesse a entrega da documentação em falta, o que, segundo a SAD do clube beirão, aconteceu no dia de hoje, segundo uma curta nota publicada na rede social facebook: “A Administração da SAD vem por este meio informar que procedeu à entrega dos pressupostos financeiros à Liga Portugal no dia de hoje.”

O Académico de Viseu, 15.º classificado da II Liga de futebol, joga, pelas 15:00 de quarta-feira, com o FC Porto B, no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.