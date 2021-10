“Sabores da Terra – Míscaro e Dão” – 23 de outubro de 2021

No dia 23 de outubro, sábado, a partir das 15h00 a Quinta da Taboadella recebe o evento “Sabores

da Terra: Míscaro e Dão”.

Transmitido em live streaming nas redes sociais do Município de Sátão e no Cineteatro Municipal,

esta iniciativa é realizada no âmbito da candidatura Culturas do Dão e pretende promover o que de melhor

se faz em terras satenses, valorizando o nosso território. Gastronomia, património, desporto, cultura,

artesanato, usos e costumes servirão de mote para os diversos painéis, onde estarão presentes vários

convidados. Isabel Figueira será a apresentadora do evento que também contará com vários momentos

musicais.

Para assistir ao vivo, os interessados devem realizar a respetiva inscrição no formulário

disponibilizado nas redes sociais do Município.