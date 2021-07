Estreia ao vivo do projecto Trezentos e sessenta e cinco everydays de Rui Gaio

Rui Gaio apresenta-se em concerto no Café das Letras, em Viseu, no dia 16 de Julho. O músico vai encontrar-se com o público e com os seus everydays numa viagem imersiva, tom a tom, percorrendo as músicas do seu microcosmos, o universo do seu quotidiano.

Este concerto acontece poucos dias depois de lançar Crystallized Smile, e A Caminho de Viseu, os quadragésimo e quadragésimo primeiro everydays.