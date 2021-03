Roupas de baixo das gentes de cima. O caso dos Coutinhos, de Leomil

Vai ser em torno da roupa íntima feminina que se desenvolverá o colóquio internacional “Curvas, Espartilhos e Roupas de Baixo: Uma História Íntima da Sedução Feminina (Séculos XIX e XX)”. Marcado para quinta e sexta-feira, 4 e 5 de março, o encontro digital conta com o apoio da Universidade de Coimbra, no âmbito da celebração dos seus 730 anos de existência.

O colóquio tem dois eixos temáticos – “Seduzir pelo corpo e pelo espírito” e “Indumentária feminina e novos desafios: arte, folclore e design” – contando também com uma mesa-redonda.

O mote do evento, inspirador da conferência, tem muito a ver com o espólio que a família dos “Coutinhos”, originária de Leomil, Moimenta da Beira, adquiriu e preservou ao longo dos tempos, designadamente algumas peças de “roupa de baixo” usadas pelas mulheres na casa que habitavam, uma das mais nobres do Reino, nos finais do século XIX e início do século XX.

Será Jaime Ricardo Gouveia, historiador nascido em Leomil e um dos organizadores do evento, a esmiuçar esse legado familiar leomilense no primeiro dia da conferência, quarta-feira, a partir das 11h30, conferência cuja sessão de abertura, às 10h00, contará com intervenções do Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão; do Diretor da Faculdade de Letras da mesma universidade, Rui Gama; do Vice-Presidente da CM de Moimenta da Beira, Francisco Cardia; da Diretora do Museu Municipal Santos Rocha, da Figueira da Foz, Ana Margarida Serra Ferreira; e do Coordenador Científico do Centro de História da Sociedade e da Cultura, José Pedro Paiva.

À volta do tema e das suas variações participarão ainda outros investigadores e especialistas, como Madalena Braz Teixeira, ex-Diretora do Museu Nacional do Traje, João Alpoim Botelho, ex-Diretor do Museu do Traje de Viana do Castelo, atual Diretor do Museu Bordalo Pinheiro.

Jaime Ricardo Gouveia é investigador no Centro de História da Sociedade e Cultura; professor convidado do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; e professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas. Licenciou-se em História na Universidade de Coimbra, obteve o grau de mestre em História Moderna na mesma instituição e fez o doutoramento no Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália. Foi bolseiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É autor de diversos livros de História e várias dezenas de artigos. Recebeu seis prémios científicos, entre os quais o Prémio Gulbenkian da Academia Portuguesa de História.

Credenciais de entrada nas sessões Zoom:

4 de março

Link: https://videoconf- colibri.zoom.us/j/82954751624? pwd= bTArTlBvNVJvODJ5K002M0QwM1JYZz 09

Senha de acesso: 929437

5 de março