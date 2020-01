Rótulo Ecológico Europeu nos produtos de limpeza

O Rótulo Ecológico Europeu tem sido reconhecido como a certificação mais amiga do ambiente, promovendo produtos com um impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida completo

Quando for às compras, esteja atento e escolha detergentes com o Rótulo Ecológico Europeu, há cinco razões principais que pode ter em conta:

– Poupar energia (e dinheiro): está provado que os detergentes com este rótulo são eficientes a baixas temperaturas, permitindo poupar energia e dinheiro;

– Proteger a saúde: os detergentes com o Rótulo Ecológico Europeu contêm, em geral, químicos menos problemáticos quando comparados com produtos normais, o que minimiza a exposição global;

– Poupar o ambiente: para ostentarem este rótulo, os detergentes não podem ser tóxicos para os organismos aquáticos e têm se der rapidamente biodegradáveis. É por essa razão que não podem conter fosfatos, que potenciam o crescimento de algas, ameaçam outro tipo de vida marinha e reduzem os níveis de oxigénio da água;

–Reduzir o uso de plástico: todos os anos, os europeus produzem mais de 25,8 milhões de toneladas de resíduos de plástico, dos quais apenas 30% são reciclados. O processo de embalamento dos produtos com o Rótulo Ecológico Europeu é circular: privilegia o material reciclável, é reciclável, depende menos do plástico do que as embalagens convencionais e promove recipientes recarregáveis;

– Evitar as alegações ambientais sem fundamento: ao contrário de muitos rótulos, este em específico, garante que os detergentes minimizam o impacto no ambiente. Tal acontece graças aos requisitos exigentes que os fabricantes têm de cumprir para obter o rótulo. A União Europeia e os Estados-membros, em cooperação com a indústria, organizações não-governamentais e associações de consumidores, definem os critérios do Rótulo Europeu Ecológico e reveem-nos de quatro em quatro anos.

