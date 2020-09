Rota do Românico vai regenerar área envolvente ao centro interpretativo

A Rota do Românico vai proceder à regeneração urbana da área envolvente ao seu centro de interpretação, em Lousada, obra para a qual já foi lançado concurso público, informou hoje aquele projeto turístico-cultural.

A empreita é assumida pela Associação de Municípios do Vale do Sousa, que gere a Rota do Românico, e pela Câmara de Lousada.

A obra tem um prazo de execução de 540 dias e um valor base (sem IVA) de 3,2 milhões de euros, cofinanciado, em partes iguais, por fundos europeus e pelo município de Lousada.

Está prevista “a construção de um novo espaço exterior e interior, destinado a acolher o acervo patrimonial e atividades culturais da Rota do Românico”.

“O local escolhido para a ampliação corresponde ao miolo de um quarteirão a norte do Centro de Interpretação do Românico, numa nova centralidade da vila de Lousada, permitindo a comunicação e a interligação física com o edifício existente”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

No documento assinala-se, ainda, que se prevê “a criação de um espaço-contentor, no miolo do quarteirão, camuflado por um manto verde e sobre o qual serpentearão escadas e rampas, num percurso lúdico entre as duas cotas do lote”.

A cota alta apresentará diversos espaços de estar e de lazer e a mais baixa disporá de uma pequena praça. O espaço interior incluirá áreas de armazenagem e de apoio, com destaque para o espaço que permitirá a realização de eventos culturais e para o espaço de arquivo e exposição de bens patrimoniais da Rota do Românico, passível de visita guiada.

A Rota do Românico reúne 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios do Tâmega e Sousa (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).