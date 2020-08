Rota do Românico faz vários melhoramentos no Mosteiro de Freixo de Baixo

A Rota do Românico realizou melhoramentos no Mosteiro de Freixo de Baixo, em Amarante, que incidiram na torre sineira defensiva, na instalação elétrica e no mobiliário da igreja, disse à Lusa fonte daquele projeto turístico-cultural.

Segundo a fonte, a intervenção custou cerca de 103 mil euros e complementou outra realizada naquele monumento nacional, há cerca de cinco anos.

Os trabalhos foram financiados por fundos europeus, contando também com uma comparticipação do município de Amarante.

A intervenção agora concretizada coincide com o momento que assinala os 900 anos do complexo arquitetónico classificado como monumento nacional desde 1935.

No âmbito da intervenção na torre defensiva sineira, foi instalada, numa parede interior, uma tabela cronológica de grande formato que reproduz graficamente a história do Mosteiro de Freixo de Baixo, desde o século XII.

A Rota do Românico tinha um plano para assinalar, no dia 6 de agosto, os 900 anos do monumento, por altura do Divino Salvador, mas a pandemia de covid-19 adiou as celebrações.

O Mosteiro de Freixo de Baixo integra a Rota do Românico desde 2010.

Aquele projeto turístico-cultural, gerido pela Associação de Municípios do Vale do Sousa, reúne 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios do Tâmega e Sousa (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).