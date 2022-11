Rossio e Rua Direita recebem mercado de Natal

Inscrições para operadores já se encontram abertas

Este ano, entre 8 de dezembro e 8 de janeiro, a Praça da República e a Rua Direita voltam a receber o tradicional mercado de produtos da época natalícia. Esta é uma iniciativa do Município de Viseu no âmbito do VISEU NATAL, em parceria com a Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV).

As candidaturas deverão ser formalizadas até às 17 horas do dia 18 de novembro de 2022, através do preenchimento de formulário de inscrição disponível no site da Câmara Municipal de Viseu, em www.cm-viseu.pt. O formulário preenchido deve ser remetido via e-mail para geral@acdv.pt ou entregue presencialmente nas instalações da ACDV, na Rua da Paz, nº7.

Em ambos os casos, a candidatura deve ser acompanhada obrigatoriamente da descrição completa dos produtos a comercializar, respetivas imagens e proposta de decoração interior do espaço.

Em 2022, a Praça da República volta a ser o ponto de encontro de viseenses, visitantes e turistas para realizarem as suas compras nas tradicionais casinhas de madeira, sendo que o Mercado de Natal poderá também estender-se a espaços/lojas devolutas da Rua Direita.

Da doçaria tradicional à chocolataria, dos queijos e enchidos ao vinho do Dão, dos frutos secos às flores, sem esquecer o artesanato e outros produtos, são várias as categorias às quais os operadores se poderão candidatar.

As Normas de Participação e o Formulário de Inscrição estão disponíveis para consulta e download no site da Câmara Municipal de Viseu, em www.cm-viseu.pt.