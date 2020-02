Romãs – Sátão Festa de Nossa Senhora do Barrocal

Decorreram nos dias, 8 e 9 de Fevereiro, no lugar do Barrocal, freguesia da Romãs – Sátão, os festejos em honra de Nossa Senhora do Barrocal e de São Brás.

Rodeada de vestígios arqueológicos e de penedia, a mirar o Monte da Paradaia, Nossa Senhora do Barrocal, “da Luz, das Candeias e da Purificação”, atrai durante o ano, centenas de peregrinos e visitantes.

No sábado dia 8 de fevereiro, pelas 11h00, no cumprimento da tradição, teve lugar na Igreja Matriz da Romãs, a concentração dos andores e de todos os guiões da Paróquia, que seguiram em procissão até à capela de Nossa Senhora do Barrocal, onde foi celebrada a missa solene, pelo pároco da freguesia, padre António José Almeida Rodrigues.

São Brás

No domingo dia 9 de fevereiro, a Eucaristia em honra de São Brás, foi celebrada às 11h30, seguida de procissão.

À tarde, com o recinto repleto, realizou-se o habitual leilão de oferendas.

Durante os dois dias, o certame contou com “inúmeros expositores” exposição e venda, de produtos regionais, artesanais e tradicionais.

Marcaram presença nos festejos; o Presidente da Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos, o vereador Fernando Ceia entre outras entidades.

De referir, que a Comissão organizadora; Pedro Pimentel, Augusto Martins, Mário Ferreira, Aurélio Amaral e Graciano Martins, “congratula-se do trabalho de reabilitação realizado no local e na Capela de Nossa Senhora do Barrocal, e realça o ambiente 5 * que reinou entre a equipa”.

Foram nomeados mordomos, para a Nova Comissão: Francisco Soeiro de Campos (Romãs), Manuel Jorge de Jesus Oliveira (Rãs), Fernando Pinto Varela (Douro Calvo), António Augusto de Oliveira (Soito), e Alberto da Costa Oliveira (Carvalhal).

Laurinda Ribeiro