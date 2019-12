Rio Ave visita Marinhense no arranque dos oitavos de final da Taça de Portugal

O Rio Ave é a única das sete equipas da I Liga de futebol ainda em prova a entrar hoje em campo nos oitavos de final da Taça de Portugal, com os vila-condenses a visitarem o Marinhense.

O jogo tem início marcado para as 20:30, no Municipal da Marinha Grande, casa do sétimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal, o escalão mais baixo ainda na Taça e que conta ainda nestes ‘oitavos’ com cinco representantes.

Também hoje o Anadia, igualmente da Série C e com os mesmos pontos de Marinhense, tenta o apuramento para os quartos de final da Taça, mas num jogo em que defronta fora o Varzim, terceiro na II Liga, a partir das 17:45.

A eliminatória começa antes, com o Académico de Viseu a receber o Desportivo de Chaves (14:15), com as duas equipas a situarem-se nos oitavo e nono lugares da II Liga, separadas apenas por um ponto.

Na quarta-feira entram em cena o Benfica e Sporting de Braga (20:45), no jogo ‘grande’ destes oitavos de final, que têm ainda na quinta-feira o terceiro encontro da época entre o FC Porto e o Santa Clara, que se defrontaram na I Liga e Taça da Liga, com triunfo dos ‘dragões’ em ambos.