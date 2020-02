RIJOMAX NAS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR

A Câmara Municipal de Tabuaço acaba de candidatar o Rijomax à 9.ª edição das 7 Maravilhas da Cultura Popular, iniciativa que, acredita, poderá contribuir para a notoriedade daquele que é já um dos ex-libris do concelho de Tabuaço no que toca ao turismo.

A estratégia de promoção e divulgação defendida pela Câmara Municipal relativamente à obra maravilhosa que é o Rijomax foi o principal motivo que levou o Município a aderir uma vez mais à edição das 7 Maravilhas, desta vez da Cultura Popular.

O Rijomax entrou na categoria dos “Artefactos”, tendo ainda o Município aproveitado outros grupos, nomeadamente, Festas e Feiras para destacar o S. João de Tabuaço, Lendas e Mitos para dar a conhecer a admirável história de Maria Coroada e o Cisma da Granja do Tedo e, também da mesma freguesia, na categoria de Procissões e Romarias, a Via-sacra.

“O que candidatamos são algumas das grandes referências da nossa cultura e dos nossos costumes”, afirma Carlos Carvalho, presidente da Câmara e promotor desta candidatura, ressaltando ainda que “nem sempre se ganha, é verdade, mas ao candidatarmos o que de melhor temos, de alguma forma, e sempre pela positiva, sempre divulgamos, promovemos e damos a conhecer o que, só por aí, acaba por valer a pena”. E por valer a pena, salientamos também que o Rijomax já está a ser alvo de uma significante intervenção que, numa primeira fase, contemplará o trabalho de conservação e restauro do relógio que começou a ser construído em 1945 e demorou 28 anos até à sua conclusão. Posteriormente será aplicado um tratamento de desinfestação por anoxia de azoto, em bolha e, finalmente, será relocalizado no Museu do Imaginário onde, em ambiente propício, se evitará a sua fotodegradação. Esta primeira fase de trabalhos decorre na Loja Interactiva de Turismo onde dois técnicos de conservação e restauro do Museu do Douro já deram início aos trabalhos.

As 7 Maravilhas da Cultura Popular são uma iniciativa que pretende valorizar e reconhecer o património cultural material e imaterial das várias regiões e localidades do país, contribuindo para a diferenciação e promoção territorial contemplando várias categorias. Esta é a segunda vez que a Câmara Municipal adere às 7 Maravilhas, tendo numa primeira feito uma candidatura na edição dos Doces de Portugal.

A primeira fase de candidaturas decorre até 01 de Março de 2020 sendo depois divulgada a lista de 21 candidatos por distrito.