RICARDO LOUREIRO QUER A VICTÓRIA NA CATEGORIA NA RAMPA SANTA MARTA

Depois dos problemas com que se debateu com o motor na Rampa da Penha, onde acabaria por ser obrigado a desistir, Ricardo Loureiro vem para a Rampa de Santa Marta já no próximo fim de semana, mais determinado do que nunca, na obtenção da victória na sua categoria. Mas a verdade é que o piloto tem consciência das dificuldades que o esperam, como nos confirmou “ na realidade assim é, este ano está a ser um campeonato muito renhido, com muita luta, muita exigência em pista, sem margem para erros, e esta tem sido a toada, e em Santa Marta não vai ser excepção, pois irá ser a “mesma receita” das provas anteriores, na qual espero conseguir vencer, e recolher o maior numero de pontos com vista ao Campeonato que se recorde tem tudo em aberto. A tarefa é deveras difícil, mas há que lutar , dar o meu máximo para assim conseguir os objectivos pretendidos”, disse-nos Ricardo Loureiro.

Ricardo Loureiro e o seu Ford Escort, que vai estrear um novo motor, irão fazer as verificações técnicas e documentais no sábado de manha no centro de Santa Marta de Penaguião, para da parte da tarde dar lugar a quatro subidas, três de treinos e uma 1º subida oficial de prova. No domingo terá lugar quatro subidas, duas de treinos e duas subidas oficiais de prova.