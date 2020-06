“Ricardo Leal volta a renovar e reforça aposta do Lusitano em jogadores da sua formação”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Ricardo Leal, de 21 anos, para a renovação do seu vínculo ao clube por mais

uma temporada, a 12ª consecutiva do atleta no clube, a terceira no plantel

principal.

Está assim assegurada a sétima renovação no plantel que estará às

ordens de Rogério Sousa. Recorde-se que na época transacta Leal, jovem que

fez toda a sua formação no Lusitano, alinhou em 24 jogos tendo realizado 2146

minutos. O defesa português soma, ao serviço da equipa principal do Lusitano,

em duas épocas, um total de 48 jogos.