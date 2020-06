RI14- INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO GERAL DE PRAÇAS

14 Anos depois do último Curso de Formação de Praças, vulgarmente conhecido por “recruta”, ter tido início no

Regimento de Infantaria 14, Viseu recebeu, a 22 de junho, nova incorporação de jovens que pretenderam ingressar

voluntariamente no Exército.

Fruto da Pandemia de COVID-19, o Exército ativou novos centros de formação para garantir a continuidade da

instrução militar básica num ambiente seguro, com distanciamento e cumprindo todas as regras emanadas pelas

Autoridades de Saúde. Assim, o RI14 estabelece-se de novo como polo de formação, recebendo jovens voluntários

da região que iniciaram no Regimento herdeiro da Infantaria das Beiras a sua caminhada como militares.

Esperando-se mais 4 incorporações no corrente ano, desta vez, o RI14 acolheu 12 cidadãos que em breve jurarão

defender a Pátria.

O Catorze de Viseu volta assim a assistir à transformação de homens e mulheres em Soldados de Portugal.