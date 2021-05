RI 14 forma quinze novos Soldados de Portugal

Dia 28 de maio de 2021, foi realizada no Regimento de Infantaria N.º 14 a cerimónia do Juramento de

Bandeira, onde quinze Soldados-Recrutas juraram lealdade para com a Pátria, perante o Estandarte Nacional. A

cerimónia foi presidida pelo Brigadeiro-General Bento Soares, diretor da Direção de Serviços de Pessoal do

Exército, que no final expressou o seu agrado no Livro de Honra do RI14.

O Juramento de Bandeira é uma cerimónia pública, que faz parte do plano curricular do Curso de Formação Geral

Comum de Praças do Exército (CFGCPE), onde o Soldado-Recruta, perante o Estandarte Nacional, jura lealdade

e compromisso com a Pátria.

Este acontecimento é um momento marcante para a vida destes Soldados que há cinco semanas a trás iniciaram

o 3º CFGCPE.

O Juramento de Bandeira marca o fim da Instrução Básica e o início da Instrução Complementar, que decorrerá

nas próximas sete semanas.