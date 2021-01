RESTAURAÇÃO E SIMILARES | TAKE-AWAY E ENTREGAS AO DOMICÍLIO

O dever de ficar em casa não impede o apoio à economia local. Agora mais do que

nunca compre no comércio local!

Não sabe o que cozinhar para o almoço? Tem saudades daquele menu saboroso e

reconfortante dos restaurantes locais?

Saiba quais os restaurantes do concelho de Oliveira de Frades que podem fornecer o seu

almoço ou jantar em: https://www.cm-ofrades.com/link/sub/225/alojamento-erestauracao (lista em constante atualização, sendo que a última foi no dia 25 de janeiro).

Se o seu restaurante não se encontra na lista, e faz ou aderiu aos sistemas take-away

e/ou entregas ao domicílio, por favor, entre em contacto connosco, através do número

de telefone: 232 762 018 (extensão:580) ou por email: gaempresas@cm-ofrades.pt.

#apoiocomerciolocal #restauracao #takeaway