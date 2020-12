Restabelecido o trânsito no IP3 perto de Penacova

O trânsito no IP3, cortado pelas 15:30 no sentido Viseu-Coimbra, perto do nó de acesso a Penacova, devido ao desabamento de um talude, já foi restabelecido, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR em Coimbra, a circulação automóvel no IP3, na zona de Penacova, está a processar-se com normalidade, em ambos os sentidos, desde cerca das 18:00.

A interrupção do trânsito no IP3 junto de Penacova, no sentido Viseu-Coimbra, deveu-se ao desabamento de um talude, ao quilómetro 59 da via, onde estão a decorrer trabalhos de beneficiação.

O desabamento obrigou ao desvio do trânsito pelas estradas nacionais números 235 e 110 e à intervenção da empresa responsável pelas obras de requalificação do IP3.