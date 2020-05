Resposta Mundial ao Coronavírus: 7,4 mil milhões de euros para um acesso universal às vacinas

Ontem, na conferência sobre a Resposta Mundial ao Coronavírus, a Comissão registou 7,4 mil milhões de euros em compromissos de donativos provenientes de todo o mundo, equivalentes a 8 mil milhões de dólares dos Estados Unidos. A conferência, que reuniu 60 chefes de Estado e de Governo, ONG e fundações, marcou o início de uma maratona mundial para a angariação de fundos que terminará no final de maio. Estes 7,4 mil milhões de euros são, deste modo, um ponto de partida sólido. Incluem um contributo de 4 mil milhões de euros da UE e dos seus Estados-Membros e, mais precisamente, 1,4 mil milhões de euros da Comissão Europeia. O montante global atingido correspondeu quase ao objetivo inicial de 7,5 mil milhões de euros. A partir de agora, a Comissão vai continuar a mobilizar fundos que permitam o desenvolvimento colaborativo de ferramentas de diagnóstico, tratamentos e vacinas contra o coronavírus e a sua distribuição em todo o mundo. A Resposta Mundial ao Coronavírus deve também incluir a sociedade civil e a comunidade mundial de cidadãos. Esta será a próxima etapa da maratona, como anunciou ontem a presidente Ursula von der Leyen numa declaração à imprensa, e a Comissão já está a trabalhar com as ONG e outros parceiros.