RESIDÊNCIAS ORPEA POSSIBILITAM ESTADIAS TEMPORÁRIAS

Seja por efeitos de convalescença pós-operatória, para descanso ou apenas férias, seja qual for o motivo da estadia temporária, as Residências ORPEA proporcionam condições de alojamento privilegiadas.

Para alguns dias ou algumas semanas, pode contar com serviços exclusivos, catering próprio e personalizado, adaptado às necessidades de cada residente, várias atividades e visitas socioculturais, programas de reabilitação e fisioterapia bem como um vasto leque de cuidados e terapias adaptadas, entre outros serviços.

As Residências do Grupo ORPEA reúnem profissionais especializados em geriatria e saúde: enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, animadores, entre outros. Equipas que trabalham todos os dias com a missão de cuidar e apoiar aqueles que decidem ficar numa residência ORPEA para que possam desfrutar de maior bem-estar, qualidade de vida, cuidados e experiências e isso reflete-se na liderança do Grupo no setor.