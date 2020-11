Resende – Três detidos por violação de confinamento obrigatório COVID-19

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, deteve dois homens de 17 e 21 anos e uma mulher de 43 anos, por violação ao dever de confinamento obrigatório, na localidade de Resende.

Os detidos, já referenciados pelo incumprimento do confinamento obrigatório no domicílio, decretado pela Autoridade de Saúde Pública devido ao COVID-19, foram intercetados quando se encontravam prestes a entrar no interior de um estabelecimento comercial. Depois de reunidas todas as condições de segurança, foram encaminhados para a sua residência.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.