Resende – Prisão preventiva por violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, ontem, dia 13 de julho, deteve um homem de 36 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Resende.

No decorrer de uma ação de patrulhamento no dia 8 de julho, os militares da Guarda detiveram o suspeito na sequência de um episódio violento em que o homem se encontrava a agredir e a ameaçar com uma arma branca os seus pais, ambos com 59 anos. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Lamego, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação afastamento e proibição de contacto com as vítimas.

No seguimento, e perante o incumprimento da medida de coação, o agressor no dia 10 de julho, foi novamente detido por violência doméstica uma vez que começou a injuriar e ameaçar de morte os seus progenitores no momento em que os visualizou.

No dia 12 de julho foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo o detido sido presente no dia 13 de julho, ao Tribunal Judicial de Lamego, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.