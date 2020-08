Os percursos BTT do concelho, inaugurados em março de 2019, fazem agora parte de uma rede de Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’ Portugal”, homologada pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Denominada “Centro Cyclin’Portugal de Montemuro”, a rede explora os concelhos de Resende e de Cinfães, sendo composto por duas portas de entrada principais, Felgueiras (Resende) e Gralheira (Cinfães), e três portas de entrada secundárias em Feirão (Resende), Bustelo/Alhões e Nespereira (Cinfães).

É constituído por nove percursos circulares, um verde, dois azuis, dois vermelhos e quatro pretos. Este centro, que no total tem 122 km sinalizados e 302 km de percursos disponíveis, percorrem toda a Serra de Montemuro, permitindo explorar toda a linha de cumeada e os vales mais emblemáticos, como o vale do Cabrum, do Bestança, e do Ardena.

Assim, pretende-se afirmar Resende como um destino de excelência para a prática de ciclismo em contexto de recreio, através da implementação de uma infraestrutura adequada às necessidades de praticantes nacionais e estrangeiros, com percursos devidamente selecionados, sinalizados e mapeados e com todas as condições técnicas e logísticas.