O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, no dia 12 de outubro, deteve uma mulher de 49 anos por posse ilegal de arma, no concelho de Resende.

No decorrer de uma investigação pelo crime de ameaças, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que culminou com a apreensão de uma caçadeira sem licença de uso e porte de arma e 33 munições de calibre 12.

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.