Resende – Detida em flagrante por violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, no dia 2 de abril, deteve em flagrante uma mulher de 53 anos por violência doméstica, no concelho de Resende.

No âmbito de uma denúncia a dar conta de uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e constataram que a agressora tinha injuriado e ameaçado de morte, com recurso a uma enxada e a uma faca, a vítima, seu marido de 46 anos, o que levou à sua detenção em flagrante. No decorrer da ação foram apreendidos os objetos usados para ameaçar a vítima.

A detida, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Lamego, onde lhe foi aplicada a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima.