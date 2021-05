REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO RAINHA D. AMÉLIA POSICIONA AS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL COMO DESTINO DE REFERÊNCIA EUROPEU

O Município e a Termalistur, E.M. apresentaram publicamente, no passado dia 20 de maio, no âmbito da sessão de lançamento do Plano Turístico Estratégico de S. Pedro do Sul, o projeto de requalificação do Balneário Rainha D. Amélia.

Numa combinação perfeita entre o clássico e o moderno, o novo Balneário Rainha D. Amélia apresentar-se-á como uma referência a nível europeu, numa oferta termal diferenciada, baseada na vertente do wellness/wellbeing e dos produtos dermocosméticos AQVA.

Com uma envolvente mais harmoniosa e instalações renovadas, irá oferecer as melhores condições a todos os colaboradores, no desempenho das suas funções, mas também a quem usufrui dos benefícios únicos das águas termais para a saúde e bem-estar.

Este projeto, que inclui a construção de uma piscina exterior, está a ser desenvolvido há cerca de dois anos com diversas entidades, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Energia e Geologia, encontrando-se, atualmente, na fase de execução dos projetos de especialidade.

Com previsão de início para o ano de 2022, esta obra tem o prazo de execução de dois anos e representa um investimento de cerca de 3 milhões de euros.

Esta é uma aposta no futuro, na dinamização do turismo e da economia local.

DERMOCOSMÉTICOS AQVA | A água termal de S. Pedro do Sul tem sido utilizada pelas suas propriedades terapêuticas e de bem-estar há mais de 2000 anos. Em 2014, e depois de comprovadas as suas excelentes propriedades cutâneas (hidratante e anti irritante, bem como, suavizante e refrescante), deu origem à marca AQVA – Termas de S. Pedro do Sul Dermocosméticos, uma inovadora marca 100% nacional constituída por produtos com elevada percentagem de água termal na sua composição. Contando já com diferentes linhas de produtos, todos são formulados por profissionais de saúde, testados dermatologicamente, hipoalergénicos e têm eficácia comprovada.