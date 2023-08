Requalificação de três casas de famílias carenciadas em Tondela na reta final

As obras de requalificação de três casas de famílias carenciadas do concelho de Tondela que se encontram a ser intervencionadas por voluntários da associação Just a Change estão na reta final, segundo a autarquia.

A Câmara de Tondela referiu que duas das moradias ficarão concluídas no domingo e a terceira no final da próxima semana.

“Esta intervenção, que é a mais profunda, encontra-se a ser executada em Molelos. O projeto prevê a reabilitação quase completa da habitação, do telhado ao chão”, justificou.

“Há projetos que nos enchem a alma e estes é um deles”, afirmou a presidente da Câmara, Carla Antunes Borges, durante uma visita às obras.

Duas das empreitadas em execução são apoiadas financeiramente pelo município com 40 mil euros e a terceira pela empresa EDP. A autarquia auxilia também na cedência de mobiliário e equipamentos para as casas.