Requalificação da estrada de Viseu ao Satão já pode avançar

Intervenção, que inclui ligação entre o Parque Empresarial de Mundão e o IP5, conta com investimento de mais de 1 milhão de euros do Município de Viseu

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou esta semana o acordo a para execução das obras para a melhoria das “Acessibilidades ao Parque Empresarial de Mundão”, que prevê a construção da EN229, entre o IP5 e o Parque Industrial do Mundão, e a requalificação da EN229 entre Viseu e Satão. A decisão chega depois de, em agosto de 2020, os municípios de Viseu e Satão terem anunciado a comparticipação de 1,4 milhões de euros.

“No ano passado, o Presidente António Almeida Henriques assumiu o compromisso para um investimento da autarquia que ascende a 1.150 milhões de euros”, lembra a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Conceição Azevedo. “Trata-se de um investimento avultado, mas absolutamente necessário no dia-a-dia de quem se desloca entre Viseu e Satão”, afirma.

Nos termos do acordo de gestão, é atribuída à IP a responsabilidade de desenvolver os projetos relativos às acessibilidades em causa, competindo-lhe ainda o desenvolvimento de todos os procedimentos necessários para a sua execução. Os Municípios disponibilizarão os terrenos municipais que se mostrem necessários à execução destas intervenções. As obras a executar têm um investimento previsto de cerca de 12,3 milhões de euros e terão comparticipação dos Municípios – 1.150 milhões de euros da autarquia viseense, enquanto Satão comparticipará a obra com 250 mil euros.

“A requalificação da EN229 é um sonho antigo que obrigou a 3 longos anos de negociações e ao empenho diário de toda a equipa do Município de Viseu”, salienta também João Paulo Gouveia, Vereador da Mobilidade e Obras Públicas da autarquia, que liderou o processo. Após o anúncio conjunto da comparticipação de ambas as autarquias, em agosto passado, o projeto aguardava apenas a confirmação da IP para poder avançar. Como referido, o projeto inclui ainda a construção de uma variante entre o Parque Empresarial de Mundão e o IP5, que facilitará o transporte de bens e mercadorias, retirando os veículos pesados de uma zona com densidade populacional mais elevada.

Recorde-se que a ligação da EN229 entre Viseu e Satão é, desde há muito anos, uma das grandes preocupações da região. Há cinco anos foi assinado um protocolo com o Governo do Dr. Pedro Passos Coelho para a requalificação da estrada, uma intervenção que as duas autarquias sempre consideraram como urgente e necessária, tendo sido sempre adiada.

O acordo agora alcançado entre os Municípios de Viseu e Satão, e a Infraestruturas de Portugal, é a solução encontrada que, aliás, beneficiará ainda outros concelhos como Vila Nova de Paiva, Aguiar da Beira, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono e S. João da Pesqueira que, numa reunião realizada em Viseu a 2 de julho de 2019, juntaram a sua voz para defesa desta importante infraestrutura.