Requalificação da EN 225 em Castro Daire por 6,2 ME arranca na próxima semana

O presidente da Câmara de Castro Daire disse hoje que a requalificação “tão esperada” da Estrada Nacional 225 (EN 225) tem início na próxima semana, num investimento da Infraestruturas de Portugal (IP) de 6,2 milhões de euros (ME).

“É um dia histórico, porque há mais de 20 anos que ambicionamos e reclamamos esta requalificação e desde 2018 a luta intensificou-se com uma petição que encabecei e recolheu mais de 4.000 assinaturas; com debate na Assembleia da República, a visita ao local de grupos parlamentares, governantes e Presidente da República e, quase seis anos depois, a obra vai, finalmente, avançar”, relatou Paulo Almeida.

O autarca falava à agência Lusa, após a sessão de assinatura do auto de consignação da obra de requalificação da EN 225, que liga Castro Daire, no distrito de Viseu, à entrada de Tarouca.

“Mais um passo importante para a requalificação desta via de comunicação de extrema importância para a comunidade castrense e para todos aqueles que nela transitam”, realçou

A assinatura entre a IP e o empreiteiro responsável pela obra aconteceu hoje, em Castro Daire, o que quer dizer que, “no próximo dia útil, para a semana, arranca a requalificação” da via.

O presidente da Câmara de Castro Daire destacou ainda que esta requalificação vai proporcionar uma significativa “melhoria na segurança, também no conforto, mas, acima de tudo, segurança a quem nela transita – é toda uma região” que utiliza a via.

“Mas também nos vai proporcionar desenvolvimento económico, de forma direta, porque teremos melhores infraestruturas de circulação e isso traz aumento de qualidade de vida e atração ao território, sendo que a vital importância da obra é a da segurança”, sustentou.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a IP afirma tratar-se de “um investimento de cerca de 6,2 ME, com prazo de execução de 450 dias, numa extensão, toda ela no concelho de Castro Daire, de mais de 30 quilómetros”.

No documento, a IP refere que, com esta empreitada, pretende o “reforço da segurança e redução da sinistralidade e a melhoria da qualidade de vida das populações através das intervenções a nível urbano e ambiental, com redução dos níveis de ruído e emissões poluentes”.

“O lanço a beneficiar localiza-se entre o Km 36,380 da EN225, no limite do distrito Aveiro/Viseu e o km [quilómetro] 67,380 em Castro Daire. Será realizada a reabilitação integral do pavimento, o reforço e adequação da sinalização vertical e horizontal e a beneficiação do sistema de drenagem”, especificou.

Nas interceções ao longo da via, “serão executados trabalhos de melhoria ao nível do pavimento e sinalização e executada a reformulação geométrica de dois entroncamentos, situados ao km 39,675 e ao km 39,760”, descreve.

“A empreitada contempla também intervenções de estabilização em oito taludes de escavação e um talude de aterro”, de acordo com a IP.