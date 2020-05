Encontra-se concluída a obra de requalificação da antiga escola primária de Sátão, da qual se destaca a criação de um espaço destinado à incubação de empresas, que se insere no âmbito do objetivo estratégico da Autarquia “Promover a coesão social e reforçar as dinâmicas de animação económica, cultural e social”.

A Incubadora de Empresas de Sátão será um espaço promovido pelo Município, enquadrado na linha estratégica municipal de incentivo e apoio ao empreendedorismo e inovação. Pretende capacitar empreendedores para a constituição dos seus próprios negócios, potenciados na partilha de ideias, experiências, conhecimento, criatividade e inovação.

O Município de Sátão quer apostar na fixação de perfis de atividades diferenciadoras e disponibilizar serviços inovadores de apoio à atividade económica e social.

Esta obra de requalificação foi alvo de uma candidatura ao Centro2020, tendo sido aprovado um financiamento de 85%, num total de 120.467,99€.