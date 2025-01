RENOVADO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS EASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE VISEU [APPDA-VISEU]

No sentido de potenciar e melhorar a intervenção junto de crianças e jovens com Perturbações do

Espectro do Autismo do Concelho que frequentam os Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de

Senhorim, foi renovado ontem, 13 de janeiro 2025, o Protocolo de Colaboração entre o Município e a

APPDA de Viseu. Este documento estabelece as relações institucionais que operacionalizam a troca de

experiências técnicas e metodológicas, nomeadamente, no que respeita ao apoio dos alunos com PEA,

proporcionando-lhes sessões terapêuticas, apoio e acompanhamento semanal por técnicos

especializados nas valências de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Terapia Comportamental e

Psicologia. Ao nível do corpo técnico das escolas parceiras para a intervenção nos casos específicos

destes alunos, o protocolo prevê também a dinamização de ações de formação para docentes e não

docentes, bem como ações de esclarecimento, sensibilização e capacitação de familiares, técnicos e

profissionais.

Na sessão de assinatura, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim

Amaral, e o Presidente da APPDA, Paulo Correia. Como referiu o Edil, ao reforçar este compromisso

na área da Educação, continuam a dar-se importantes passos para que a Escola seja efetivamente

inclusiva, consagrando princípios, valores e instrumentos fundamentais para a igualdade de

oportunidades, o que só é possível se houver uma devida capacitação de todos os intervenientes no

processo educativo e de reabilitação das pessoas com perturbações do desenvolvimento, e que exige a

combinação de uma vasta diversidade de apoios especializados e de trabalho em rede entre instituições.

Mais uma medida importante por parte do Município para o desenvolvimento de ações significativas

que visam, cada vez mais, um ensino estruturado para a promoção do sucesso educativo dos nossos

alunos.