Renovação e reforço da rede de óleões no concelho de Vila Nova de Paiva

A crescente preocupação com as práticas de defesa e preservação do meio ambiente, levaram o Município de Vila Nova de Paiva, em parceria com a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) e a Hardlevel – Energias Renováveis, a renovar e reforçar a rede de contentores para depósito (em garrafa ou garrafão de plástico devidamente fechados) de óleos alimentares usados, em todo o concelho.

Os óleões são destinados a óleos alimentares e azeite, pelo que não deverão ser depositados outros resíduos como óleos de motor, lubrificantes , margarinas e manteigas.

Estes contentores têm um papel fundamental no que respeita à preservação dos solos e recursos hídricos do concelho e mais concretamente para evitar o lançamento destes resíduos nas redes públicas de águas residuais e/ou depósito nos contentores de resíduos sólidos urbanos, provocando a poluição do solo e da água, a obstrução e entupimento dos colectores públicos, assim como problemas de funcionamento das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s).

A Hardlevel – Energias Renováveis, líder em Portugal na gestão e pré-tratamento de Óleos Alimentares Usados (OAU), fará a recolha, tratamento e reaproveitamento dos mesmos para o fabrico de biodiesel.