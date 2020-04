Reinventar em tempos de Pandemia. O cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos não sai, a 24 de Junho de 2020, mas vai cumprir-se a Promessa em direto para as redes sociais

É com orgulho que anunciamos ao mundo, que a 24 de junho de 2020, é o nosso São João e vamos cumprir a Promessa.

Grande parte das pessoas, possivelmente não sabe que o cortejo das Cavalhadas se baseia na promessa feita a São João, em 1652 depois de uma dura disputa de água do Rio Pavia, que o povo de Vildemoinhos venceu. Nesse ano, prometemos a São João ir todos os anos à Capela de São João da Carreira dar três voltas à capela como forma de agradecimento da intervenção divina. E este ano, um ano de exceção, vamos cumpri-la e mostrá-la ao mundo.

No próximo 24 de junho, não teremos o maravilhoso cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos na rua, mas alegra-nos o coração que todos por esse mundo fora, possam assistir em direto, através da página de Facebook das Cavalhadas de Vildemoinhos, ao cortejo rumo à Capela do Alferes, Mordomos e Moleiro, hasteando as suas bandeiras e cumprindo a emocional promessa

Uma emissão única, que contará com um painel de comentadores em direto do cortejo, para comentar a história e estes 368 anos de tradição.

Vildemoinhos vai ficar em casa, mas irá assear e enfeitar as janelas e varandas, para assistir ao Cumprimento da Promessa e depois, para ver passar o Alferes, os Mordomos, o Moleiro e seus Cavalos.

Terminamos com a sentida frase, pronunciada pelo Alferes, no cortejo:

Viva Portugal, Viva Viseu, Viva Vildemoinhos e Vivam as Cavalhadas de Vildemoinhos. “ ♥️

O Presidente da Direção

Acácio Braguez da Costa