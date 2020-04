Região Viseu Dão Lafões inicia programa de despistagem em lares

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje que vai iniciar um programa de despistagem à covid-19 nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e nas instituições de apoio à deficiência.

Esta intervenção, realizada em articulação com os Centros Distritais de Segurança Social de Viseu e da Guarda, e com as autoridades de saúde locais, tem um caráter preventivo, sendo o objetivo “conter o risco de propagação em instituições ainda não testadas”.

Segundo o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, “a testagem irá iniciar-se, desde já, por todo o território”, que abrange 14 concelhos.

Em comunicado, Rogério Abrantes explica que se pretende, por um lado, “prevenir o contágio e a propagação do vírus junto das populações de risco” e, por outro, “garantir condições de segurança no trabalho aos colaboradores, que se encontram na linha da frente nestas instituições e, desta forma, proteger também os seus utentes”.

A CIM Viseu Dão Lafões e os seus municípios “assumirão uma parte da comparticipação financeira dos testes, evitando, assim, que os custos sejam suportados por estas instituições”, acrescenta.

O programa prevê também uma articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa para a realização das colheitas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.