Região Viseu Dão Lafões disponibiliza mais de 100 bicicletas para ciclovias urbanas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões vai disponibilizar mais de 100 bicicletas para partilhar nas ciclovias urbanas, num projeto aprovado em mais de cinco milhões de euros, anunciou hoje a organização.

“A região Viseu Dão Lafões vai lançar um sistema público que, numa primeira fase, conta com mais de 100 bicicletas partilhadas, estando prevista, numa segunda fase, a disponibilização de mais velocípedes para os cidadãos da região”, afirma a Comunidade num comunicado.

Segundo a CIM, esta iniciativa resulta da aposta que a região está a fazer na mobilidade suave e “é uma das medidas que constam do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), cuja candidatura foi aprovada agora” pelo programa Centro 2020.

Para o presidente da Comunidade, Fernando Ruas, esta candidatura resulta da “aposta clara da CIM Viseu Dão Lafões na mobilidade suave e sustentável” e “parte de um princípio muito claro” dos autarcas da região.

“Queremos promover a competitividade dos transportes públicos face ao transporte poluente individual e, ao mesmo tempo, queremos criar condições favoráveis para a utilização da bicicleta enquanto meio de transporte preferencial pelos nossos cidadãos”, sublinha.

Fernando Ruas considera que “as alterações climáticas exigem de todas as entidades um esforço acrescido na descarbonização do território” e, por isso, destaca a importância desta candidatura, Mobilidade Suave em Viseu Dão Lafões.

“Este plano, que tem um especial enfoque no transporte nas zonas urbanas, está na linha das melhores práticas internacionais a este nível e traz às populações evidentes vantagens ambientais, sociais e económicas”, defende.

Aprovada pelo programa operacional Centro 2020, esclarece a nota de imprensa, a candidatura é “no valor de quase cinco milhões de euros, 4,23 milhões dos quais financiados por fundos europeus”, e “inclui a construção de 36 quilómetros de novas ciclovias no perímetro urbano dos municípios e uma plataforma de mobilidade integrada”.

O sistema público de bicicletas partilhadas prevê a disponibilização pelos municípios de “mais de uma centena de bicicletas, com uma distribuição suportada por 37 estações e 235 docas de estacionamento” a executar pela CIM.

Segundo o documento, a CIM também vai “implementar uma Plataforma de Mobilidade de suporte à operação e gestão da mobilidade no território, incluindo os transportes públicos e transporte flexível, assim como a integração de todas as soluções de mobilidade do território, numa aplicação móvel destinada ao cidadão”.

O projeto contempla ainda “a criação de 36 quilómetros de novas ciclovias e vias pedonais, no perímetro urbano dos municípios”, a executar pelas 14 autarquias da CIM: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.